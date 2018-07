La reina Letizia es amenazada con ser la nueva Jackie Kennedy

La reina Letizia últimamente se está viendo las caras con la justicia más de la cuenta. Su polémica amistad con Javier López, vinculado con la Operación Púnica, y con la mujer de Fernando Peña, supuesto artífice de la trama de evasión fiscal de Ana Duato e Imanol Arias, ahora se suma la amenaza que ha recibido a través de Twitter: "Serás la nueva Jackie Kennedy".

Esta amenaza también perjudica a Felipe VI ya que el culpable, Jon Vicente, se refiere a la viudez de la mujer de John Kennedy, asesinado en su visita a Texas. El joven ha sido condenado por la Audiencia Nacional a un año y medio de cárcel y a siete años y medio de inhabilitación. Ya en 2014 escribió en su perfil de Twitter: "El único Mercedes que le queremos ver estrenar al Rey es este", junto a la imagen de un coche fúnebre. Pero sus problemas con la ley no sólo son por sus intimidaciones a la Casa Real, sino también por su defensa a los ataques erroristas de ETA.

Pero por ahora, la reina Letizia parece no estar preocupada por el asunto ya que la amenaza no ha llegado muy lejos. Sus múltiples compromisos no le dejan tiempo para pensar en este tipo de cosas, su última aparición pública ha sido en el rodaje de 'La reina de España' junto a Penélope Cruz y Jorge Sanz. Ya sabemos, que los reyes son muy aficionados al cine y siempre que pueden apoyan a la ficción de nuestro país.