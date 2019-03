La reina Isabel II pide a la princesa catalina que no enseñe tanta pierna en los actos públicos

La Reina Isabel II está muy preocupada por la imagen que pueda dar la futura reina, la princesa Catalina, a todos los plebeyos. Por eso, la abuela del príncipe Guillermo ha dado instrucciones muy claras a la duquesa de Cambridge sobre cómo debe ser su vestuario. Al parecer, a la monarca no le hace mucha gracia que la joven enseñe tanta pierna…

Son muchos los comentarios sobre las estupendas, y largas, piernas que luce Kate Middleton, ya desde que era novia de Guillermo. Ahora, su ‘abuela’ piensa que debería estirarse un poquitín esos estupendos vestidos que se están poniendo tan de moda por medio mundo, según cuenta el rotativo inglés Daily Mail.

Al parecer, la Reina habría sugerido a Catalina que no enseñase tanto en los actos públicos. Desde Buckingham Palace pretenden que la imagen de la princesa se convierta en toda una referencia para los ingleses, por lo que la Reina Isabel estaría intentando evitar que cometiese los mismos errores que Lady Di.

“La reina sabe que la princesa catalina tiene una gran potencial, pero también estima que debería hacer algunos cambios en su manera de comportarse en público”, refleja el periódico The Insider. Isabel II estaría luchando porque no fuese una nueva Diana de Gales, pero si su objetivo es que los ingleses la adoren… ¿un buen paso no sería que se guiase por la que habría sido su suegra, muy querida en medio mundo?