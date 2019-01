La sorprendente justificación de Rania de Jordania sobre sus gastos en ropa

Rania de Jordania es conocida por su exquisito estilo, algo que la hace estar en el punto de mira por sus elevados gastos en lo que a moda se refiere. Son varios los medios que reúnen las escandalosas cifras que se gastan las royals en vestimenta, siendo el blog UFO No More uno de ellos. El año pasado analizó el armario de 11 reinas y princesas, siendo el de Rania el más costoso ya que superaba los 267.000 euros.

Ahora Rania se ha querido explicar con un inesperado comunicado a través de su cuenta de Facebook: "Centrarse en la ropa y en los gastos en moda de las mujeres de los líderes políticos, acusándolas de derrochadoras -sea cierto o falso- no es algo nuevo y ha sido explotado históricamente como un arma política".

Además, en el texto explican que mucha de su ropa es "prestada, ofrecida como regalo por las casas de moda o comprada a precios especiales de descuento". Esto, asegura, desmiente el gasto estimado que hacen blogs como el de UFO No More, ya que únicamente parten del coste de las prendas en el mercado.

Este año la mujer del rey Abdalá no se encontraba entre las royals analizadas en el blog debido a sus quejas: "Después de discusiones con la casa real jordana y la Oficina de Su Majestad la Reina Rania, hemos eliminado a Su Majestad de nuestro ranking y de la totalidad de nuestra página web", aseguró UFO No More.