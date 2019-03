Rania de Jordania acaba de cumplir 40 años, y lo ha celebrado en casa junto a tres de sus hijos.

La propia Rania se ha encargado de subir a su Twitter una instantánea en la que aparece soplando las velas en su casa junto a su familia.

Una estampa muy familiar y cercana bajo el título "The most meaningful way to celebrate" (la mejor manera de celebrar); en la que Rania muestra con normalidad una emotiva escena propia de cualquier familia de a pie.

Rania está casada desde 1993 con el Rey Abdullah bin Al-Hussein, con el que tiene cuatro hijos: Hussein, de 16 años; Iman, de 14; Salma, de 10; y Hashem, de 5.