Los príncipes de Asturias y las infantitas vuelan en clase turista directos al primer puesto de nuestro ránking

Los Príncipes de Asturias serán reyes por una semana. Don Felipe, Letizia y las peques se apretaron el cinturón volviendo de Palma de Mallorca en clase turista y además fueron de lo más majetes con la periodista Cristina Tárrega, con la que coincidieron. Por ese par de detallazos que tanto nos han gustado se han ganado al 'pueblo' y han volado directos al primer puesto.

La que se ha quedado cerquita de ser toda una reina ha sido Kim Kardashian después de su rotundo posado para la revista 'Us Weekly'. Nos encanta una mujer orgullosa de sus curvas y más si esta embarazadísima. El tercer puesto es para Cara Delevingne que con su morreazo con Sienna Miller en los MET dejó claro que no sólo es la reina de las pasarelas, sino también de la fiesta.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova están en el cuarto puesto por su posible bodorrio. Según 'The Sun' el evento tendría lugar esta semana y contaría con celebrities de la talla de los Beckham y Eva Longoria. ¿Será verdad? ¡Qué nervios!

Últimos puestos, aunque no menos importantes, para Jennifer Lopez y Pitbull por ser testigos de un tiroteo real mientras grababan 'Live it up' en las playas de Miami. Y, aunque parece que la suerte está con ella, Marta Sánchez ocupa el sexto puesto de nuestro ránking. Eso sí, seguro que a ella no le preocupa mientras tenga al lado a su nuevo chico, el guapazo de Dani Terán, para consolarle...