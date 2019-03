El príncipe Harry ya tiene sustituta de Chelsy

El Príncipe Harry y esta joven, líder del grupo de rock Eddie The Gun, se conocieron en Londres y todo apunta a que estarían comenzando una relación.

Tal y como ella misma afirma, Camilla Romestrand ya se ha quedado a dormir en la residencia real Clarence House, y el Príncipe se esforzó tanto por impresionarla que incluso le sirvió el desayuno en la cama.

"Ella le ha confesado a algunas personas su amistad con Harry. Les ha contado que se quedó a dormir en Palacio y dice que él fue 'todo un caballero', aunque no divulga mucho más", afirman fuentes del diario británico News of the World.

Aunque en un principio se pudiera pensar que Romestrand prefiere ser discreta para proteger la intimidad de la Familia Real o evitar que los tabloides se nutran de lo que pasa en su vida, la realidad queda muy lejos de esa hipótesis.

Y es que a la joven lo que le preocupa de verdad es su carrera como cantante. "No quiere hablar abiertamente sobre Harry porque le preocupa que (el asunto) eclipse su música", sentencia esta misma fuente.