El príncipe Harry se somete a la prueba del VIH para concienciar a la sociedad

Tanto el príncipe Harry como su hermano Guillermo, duque de Cambridge, han demostrado en multitud de ocasiones que la mejor manera de rendir homenaje a su madre, Diana de Gales, es continuar apoyando a las causas benéficas en las que creía ella. Esta vez ha sido el hermano menor el que ha tomado el revelo y ha acudido al hospital de St Thomas para someterse a las pruebas del VIH y demostrar que una institución tan tradicional como la monarquía también debe adaptarse a los nuevos tiempos.

"Si eres un hombre, mujer, gay, hetero, negro, lo que sea, incluso pelirrojo, ¿por qué no te haces la prueba?", ha dicho el benjamín de la Casa Real británica antes de que el médico le diese un pequeño pinchazo para verificar que no padecía la enfermedad. "Me imagino que si fueran dos puntos pues tendría que tener una conversación con mi familia", confesó con su habitual sentido del humor.

Con este sencillo y espontáneo gesto, el príncipe Harry ha enviado un mensaje eficaz a los británicos que más allá de colgar un lazo rojo en las redes sociales. "No solo demuestra el genuino y personal compromiso de Su Alteza Real para atacar la epidemia del VIH, sino que ampliará un mensaje a millones de personas alrededor del mundo", ha dicho Ian Green, director de la fundación Terence Higging Trust.