El Príncipe Harry retoma su relación con la presentadora de televisión Caroline Flack, la ex de Harry Styles de One Direction

SALTÓ A LA PRENSA ROSA POR SU POLÉMICA RELACIÓN CON EL CANTANTE 14 AÑOS MENOR

La popular presentadora de televisión Caroline Flack vuelve a ser noticia por su supuesto nuevo amor. Esta vez no tiene nada que ver con el componente de la banda británica One Direction Harry Styles, aunque eso sí, se trata de otro Harry: el Príncipe de Inglaterra. El nieto de la Reina Isabel ha retomado el contacto con la que fuera su 'novia' hace años y es que según informan fuentes cercanas, al Príncipe siempre le ha encantado lo divertida y alegre que es Caroline. De Harry a Harry y tiro porque me toca, la extrovertida presentadora podría ser la mujer que por fin asentara la cabeza del hermano del Duque de Cambridge, aunque por ahora solo podemos decir que hacen una pareja de lo más 'alocada'.