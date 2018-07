El príncipe Harry reconoce que hizo terapia para superar la muerte de su madre

El hijo pequeño de Lady Di, Harry, ha hablado en exclusiva en una entrevista publicada por el diario The Telegraph de los difíciles años que pasó tras la muerte de su madre. Según ha asegurado, vivió un caos total antes de atreverse a buscar ayuda para superar este momento.

El príncipe de 32 años contó al diario que pasó años intentando ignorar sus emociones tras la muerte de Diana en un accidente de automóvil cuando tenía 12 años. "Mi forma de lidiar con esto era meter la cabeza en la arena, negándome a pensar en mi madre, porque pensaba: ¿En qué me puede ayudar? Esto solo me va a poner triste. No va a traerla de vuelta", contó. Además aseguró que no fue hasta los 28 años cuando buscó ayuda profesional.

Con motivo del 20 aniversario del fallecimiento de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique participarán en dos documentales que rendirán tributo a su madre. Los documentales contarán con el testimonio de amigos y familiares de Diana.

El palacio de Kensington también conmemorará a la fallecida princesa con un jardín blanco, compuesto de rosas de ese color, de narcisos, tulipanes, margaritas y nomeolvides. La celebración pretende capturar desde los jardines del palacio de Kensignton "la energía y el espíritu que convirtieron a Diana en una figura tan popular en todo el mundo", explica el responsable del equipo de jardineros reales, Sean Harkin.