El príncipe Harry podría volver con su ex novia, Chelsy Davy

Hace pocas semanas que el pelirrojo de la Casa Real inglesa aseguraba que era muy complicado que una mujer se enamorase de él, con todas las responsabilidades que tiene su condición de príncipe. Pues ahora parece que el piloto de 27 años podría regresar junto a su ex novia, Chelsy Davy.

Se rumoreaba que un amigo de ambos, Blas Patricio, podría estar manteniendo una relación con la joven, algo que aseguran abría frenado los intentos del príncipe Harry por volver con ella. Pues bien, ha sido el propio Blas quien ha querido dejar claro que entre él y la ex de su amigo no hay absolutamente nada: “Somos viejos amigos, pero no estamos saliendo juntos”, comenta.

El pequeño de los hijos de Carlos de Inglaterra ha mantenido una relación intermitente, durante 6 años, con Davy, hasta pocos días después de la boda de su hermano y Kate Middleton. Según comentaba la rubia, ella pasaba de ser princesa porque quería tener una carrera profesional y, sobre todo, vida privada. Pero el amor por el pelirrojo podría hacer que se tragase esas declaraciones…

Ahora sólo cabe esperar si estos dos tortolitos lo intentan de nuevo, ahora que tienen el camino libre. Lo que está claro es que, como los más allegados al príncipe aseguran, el estar con Chelsy hace que Harry se relaje bastante y deje a un lado su vida de fiestero. De ser así, sería el tercer intento y ya se sabe lo que se suele decir… ¡a la tercera va la vencida!