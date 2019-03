El príncipe Harry podría haber vuelto con su ex novia Chelsy Davy tras un viaje secreto a África juntos

Todo parece indicar que el príncipe Harry podría haber vuelto con su exnovia, Chelsy Davy, con quien estuvo saliendo más de siete años. Aunque la relación acabó cuando el príncipe Guillermo se casó con Kate Middleton, la chispa podría haber vuelto a surgir entre ellos.

La pareja ha sido vista en Zimbabue, lugar de nacimiento de Chelsy, y donde casualmente el príncipe ha pasado unos días de viaje. Según apunta una fuente al diario The Sun: "Todavía hay algo entre ellos, pero Chelsy no se comprometerá del todo porque no quiere llevar una vida en el centro de atención".

Y es que el nieto de Isabel II no puede olvidar a su ex novia, pese haber estado con otras chicas, como su relación con Cressida Bonas. Pero sigue pensando en su ex, ya que la misma fuente añadió: "Ella no es como las otras chicas; es fuerte, independiente y rompedora".