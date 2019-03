El príncipe Harry y Pippa Middleton llevan tres meses manteniendo un romance secreto según OK Magazine

Según la revista americana OK!, el príncipe Harry y Pippa Middleton podrían estar comenzando un supuesto romance. Al parecer, los hermanos pequeños del príncipe Guillermo y de Kate Middleton llevan tres meses manteniendo un "romance secreto". La publicación afirma tener detalles íntimos del affaire, incluyendo lo que hicieron en su primera cita y el hecho de que se han atraído durante años.

Supuestamente, el príncipe Harry se fijó en Pippa cuando el mundo estaba centrado en sus respectivos hermanos, ya que se sintió atraído por la dama de honor de Kate en la boda real, día en el que comenzaron a flirtear. "En un momento dado, Kate fue a retocarse y les encontró besándose en el baño", ha confesado una fuente cercana. Y debe ser que a Kate no le gustó demasiado este asunto, porque Harry estuvo detrás de Pippa durante meses y ella no le correspondía para no molestar a su hermana.

A pesar de que Pippa estuviese con Nico Jackson y Harry tonteara con unas y con otras, nunca han dejado de atraerse. "Siempre ha habido tensión sexual entre ellos, incluso mientras estaban saliendo con otras personas", ha afirmado otra fuente. Cuando ambos se quedaron solteros este otoño, tuvieron una supuesta cita con velas, música y cena.

La pareja siguió quedando varias noches hasta que el príncipe Guillermo les pilló en una posición comprometida. Esto tampoco fue muy agradable para Guillermo, aunque parece que ya es muy tarde para ponerle fin. Pippa y Harry tienen una "conexión emocional real" y su relación se está convirtiendo en "algo serio".

¿Será todo esto verdad? Tiempo al tiempo...