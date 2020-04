Meghan Markle y el príncipe Harry han decidido plantar cara a cuatro periódicos británicos que, según sus palabras, han destrozado la vida de muchas personas. Con una dura carta mandada a cada uno de los directores de The Sun, Daily Mail, The Express y The Mirror, dejaban claro que rompían sus relaciones después de sus constantes "intromisiones a la intimidad" y su "campaña de noticias falsas" durante tres años.

Todo ello justo antes de que se celebre el juicio de la demanda que Meghan interpuso porque se publicara la carta privada que mandó a su padre, Thomas Markle, meses después de su boda. De ahí que la pareja haya aportado pruebas de que sí que siguieron manteniendo relación con Thomas, algo que ahora ha filtrado The Guardian.

Se trata de unos mensajes que el propio Harry mandó a su suegro el día antes de su boda en los que le decía: "Entendemos las circunstancias, pero hacerlo público solo empeorará la situación. Si amas a Meg y quieres hacer lo correcto, por favor, llámame, hay otras opciones que no implican que tengas que hablar con los medios de comunicación, quienes incidentalmente crearon toda esta situación".

A todo ello se suma además la decepcionante primera entrevista de Meghan en la televisión americana que no paraba de promocionar el programa 'Good Morning America', y que finalmente se ha tratado de una entrevista grabada el pasado verano como promoción de 'The Elephant', el documental para Disney al que Meghan ha puesto la voz para narrar la historia.

