El príncipe Harry y Meghan Markle, así fue su primera quedada a escondidas

El príncipe Harry y Meghan Markle se muestran ahora más cercanos que nunca desde que abandonaran a la Familia Real Británica para trasladarse a Los Ángeles, donde parece que han encontrado el lugar ideal para vivir más libres y cómodos de lo que lo hacían en Inglaterra.

Además, se muestran muy cercanos y si hace ya unas semanas se sentaban a charlar con Oprah Winfrey en una polémica entrevista que dio la vuelta al mundo, en estos días también Meghan se presentaba como escritora de cuentos. Y no sólo eso: ahora Harry ha concedido una entrevista en el podcast del actor Dax Shepard, ‘Armchair Expert’.

Ha sido aquí donde ha revelado cómo se las ingeniaron Meghan y él durante el primer viaje de la entonces actriz a Londres, donde se alojó en casa de Harry. Así, acordaron encontrarse en un supermercado para comprar provisiones para pasar esos días juntos, y tuvieron que ingeniárselas para aparentar que no se conocían.

"Nos enviábamos mensajes desde cada extremo del pasillo. La gente se me quedaba mirando, me lanzaba miradas extrañas y se acercaba a mí para saludarme", ha confesado Harry. Y añadía: "Mientras tanto, yo le enviaba mensajes diciendo: '¿Esto es lo que quieres?', y ella me decía: 'No, estás buscando papel de horno'. Y yo no lo encontraba por ninguna parte. Tenía puesta una gorra de béisbol y mantenía la vista fija en el suelo para intentar pasar desapercibido. Es increíble la cantidad de chicles que ves, ¡es un desastre!", revela el nieto de Isabel II.

Ahora se alegra del cambio de vida que ha tenido desde su llegada a Los Ángeles: "Desde que vivo aquí, puedo levantar la cabeza y me siento diferente. Noto los hombros más relajados, y Meghan también; puedes caminar sintiéndote un poco más libre. Puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta. Nunca había tenido la oportunidad de hacerlo".

