El príncipe Harry y Meghan Markle, juntos en la boda de un amigo íntimo en Jamaica

El pasado miércoles Harry cogía un avión hasta Montego Bay y el mismo día la actriz hacía lo propio desde Toronto. Ambos se hospedaron en un lujoso resort: “Esta es la primera vez que el príncipe Harry y ella asisten como pareja a un acto social tan abiertamente y por su puesto es un paso importante en su relación. No se equivoque, él está perdidamente enamorado de ella. Esta relación podría llegar hasta el final” , aseguró una fuente al Daily Mail.

