Los Duques de Sussex siempre han sido una de las parejas que más han atraído la atención, pero desde que tuvieron a su primer hijo el interés sobre la pareja ha aumentado más si cabe.

Meghan Markle dio a luz al pequeño Archie el pasado 6 de mayo, por lo que han podido disfrutar por primera vez los tres juntos de una fecha tan especial como lo es la Navidad. Ya publicaron una felicitación navideña de lo más informal en la que el protagonista indiscutible es Archie que se hizo viral, así que ahora que se han publicado los regalos que le ha llevado Santa Claus no ha sido menos.

'US Weekly' ha sido quien, a través de una fuente cercana, ha revelado que el Príncipe Harry y Meghan Markle le han regalado "libros, bloques de construcción de madera y una piscina de bolas. Los regalos extravagantes no van con ellos". Aunque lo cierto es que lo que en un principio quizás se dijo para dar a entender que los Duques de Sussex son gente corriente que hace regalos corrientes, sin excentricidades ni lujos, realmente ha desatado las críticas. ¿Qué regalo ha sido entonces el que no ha gustado?

En un debate del 'Canal 5' británico han acusado a la pareja de estar acabando con el planeta por regalar una piscina de bolas hecha de plástico, algo que ha chocado bastante por el gran compromiso de los Duques de Sussex con el medioambiente.

...

Seguro que te interesa...

El exótico método que ha usado Meghan Markle para recuperarse tras el embarazo