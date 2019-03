El príncipe Harry de Inglaterra conquista a una bella joven en su visita a Los Ángeles, Juliette Labelle

El príncipe Harry de Inglaterra es uno de los solteros de oro del momento y, cierto es, el aristócrata hace uso de este título viendo lo ajetreado que tienen la agenda del corazón. Y es que, desde que ha empezado el 2016, muchas han sido las mujeres con las que se le han relacionado.

Primero fue Maria Olympia de Grecia y Suki Waterhouse, dos chicas que corresponden al perfil que le gusta al príncipe Harry, guapas, rubias, delgadas y bien relacionadas. Casualmente el mismo canon de belleza al que pertenece la última conquista con la que se le ha relacionado.

El nombre de esta chica es Juliette Labelle tiene 22 años y trabaja de asistente de relaciones públicas en Dior. Harry conoció a esta bella joven en su viaje a Los Ángeles por Año Nuevo y según comentan varias fuentes continúan estando en contacto vía mensaje.

"El Príncipe disfrutaba saliendo con Juliette. Es muy de su tipo y congeniaron. Ella es rubia, interesante y bien relacionada. También es divertida, segura y no le importa mostrarse lo sexy que es. Y tiene, además, ese espíritu libre que tanto le gusta", aseguraban fuentes cercanas.

Aunque la bella Juliette se ha pronunciado sobre su no relación con el Príncipe y ha declarado que no le conoce al rotativo periódico británico The Sun, donde aseguró: "No conozco al príncipe Harry". Además, ha hecho privado su perfil de Instagram para evitar darse mucho a conocer y preservar su vida íntima.