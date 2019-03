El príncipe Harry habla por primera vez sobre cómo vivió la muerte de su madre, Lady Di

El príncipe Harry ha conmovido a cientos de miles de personas, pues ha hablado por primera vez sobre cómo vivió la muerte de su madre, Lady Di. Ha confesado que, como un niño de 12 años -los que tenía por aquel entonces-, trató de no pensarlo mucho, aunque el mundo se desgarraba a su alrededor.

Se trata de una de sus entrevistas más sinceras y a la vez tristes, pues así lo hemos podido ver en un extracto que ha publicado en exclusiva el Daily Mail. El Príncipe participa en un documental, que se emitirá en el canal ITV en África, y que pretende repasar su labor humanitaria.

El príncipe Harry en Sumara | Gtres

Ahora que tiene 32 años y es mucho más maduro, es capaz de recordar los sentimientos que le provocaron aquel trágico accidente de coche que acabó con la vida de la que era la Princesa de Gales. Ha sido uno de los acontecimientos más duros que ha vivido y quizá por eso siempre ha estado envuelto en la polémica.

"Traté de negar lo que sucedía a mi alrededor y no pensar en su muerte por mucho tiempo", aseguraba en un principio, aunque terminó diciendo que: "Nunca me centré en lo sucedido. He enterrado mucha emoción y sentimientos, dejé que todo mi alrededor se desgarrase en pedazos".

Príncipe Harry 'operando' (07-12-2016) | Guetty

Ahora parece haber encontrado la estabilidad en su vida, desde hace unos meses mantiene una relación con la actriz Meghan Markle y, desde hace más tiempo, no ha parado de viajar de un lado para otro para ayudar a los más desfavorecidos, algo que aprendió de su madre. "Ahora veo la vida de una manera muy diferente a como lo hacía antes", concluía.

Poco queda del pasado turbulento del hermano del príncipe William, atrás quedaron las noches de fiesta hasta altas horas de la madrugada, los escándalos públicos o los ligues de una noche. Ahora es un chico formal, preocupado en llevar una vida corriente y centrado en su novia, de la que aseguran está muy enamorado.