El príncipe Harry y Ellie Goulding, pillados besándose durante un torneo de polo

¡Se rifan al príncipe Harry! Si el pasado fin de semana medio mundo le relacionó con Olivia Tallent, la hija del bajista de Bruce Springsteen, por posar junto a ella en una foto para Instagram, ahora el 'royal' ha sido pillado besándose con una conocidísima cantante durante un torneo de polo al oeste de Londres.

No se trata ni más ni menos que de Ellie Goulding, quien comparte amistad con Harry desde 2014 y no ha perdido la oportunidad de acercarse un poquito más a él. Según una fuente de The Sun, la pareja se escondió debajo de una manta para besarse en el Audi Polo Challenge, que se celebró en Coworth Park hace dos semanas.

Al parecer, el beso tuvo lugar durante una fiesta por la noche en la que estaban prohibidas las fotografías: "Harry y los otros famosos se sintieron cómodos". "Harry y Ellie solo tenían ojos el uno para el otro durante toda la noche", explicó la fuente, que también reveló que en el círculo se encontraba también el actor Tom Hardy.

"Pasaron mucho tiempo juntos debajo de unas mantas. Les pillaron dándose un beso antes de que Enrique se tuviera que ir porque al día siguiente jugaba al polo. Ellie se marchó cinco minutos después", cuentan. Parece ser que el hijo de Lady Di ya va diciendo por ahí "cuánto le gusta" la cantante, aunque muchos dudan de que vaya a ser aceptada como "novia formal" dentro de la Casa Real. ¡Mamma mía!