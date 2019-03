El Príncipe Harry se despierta en un bar tras una noche de desfase y fiesta

Harry ha sido cazado por los fotógrafos del Daily Mail

Una fiesta no es una fiesta si no se termina a la mañana del día siguiente. Y si no, que se lo pregunten al príncipe Harry. El nieto de la Reina de Inglaterra tiene claro que él se quiere coronar rey, y sino es de un país lo será de la fiesta y el desfase, y es que Enrique de Gales no deja de sorprendernos con sus alocadas salidas nocturnas. Desde luego, lo que nos divierte este chico.