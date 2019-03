El príncipe Harry defiende a un soldado gay de un ataque homófobo

El príncipe Harry es de nuevo actualidad pero en esta ocasión no tiene nada que ver con escándalos o malas prácticas, todo lo contrario. Ser rebelde no sólo implica hacer ‘cosas malas’ también conlleva en ocasiones acciones positivas cuando te rebelas ante actuaciones injustas. Así hizo Harry cuando defendió a un soldado gay de un ataque homófobo.

El hecho en cuestión ocurrió en 2008 mientras servían en Las Fuerzas Armadas Canadienses, en la base de Suffield, pero no ha sido hasta ahora que el acto del príncipe Harry ha salido a la luz gracias a que la víctima, James Wharton, lo ha contado en un libro que acaba de publicar, ‘Out in the Army’, donde cuenta sus experiencias como soldado gay dentro del ejército británico.

Por aquel entonces Harry tenía sólo 24 años y no dudó ni un instante en defender a uno de sus compañeros. El soldado sufrió varias amenazas por parte de un grupo de 6 soldados que empezaron a extender rumores sobre él. Cuando ya no pudo más porque empezó a temer por su vida se dirigió a su comandante, el príncipe Harry, para comentarle la tortura que estaba sufriendo. Fue entonces cuando el príncipe le dijo: "Me voy a encargar de ello", y se dirigió a los agresores dejando el asunto absolutamente zanjado. Desde ese momento no volvió a recibir más amenazas.

Por lo que se ve, dentro de Harry hay algo más que un príncipe rebelde que sólo se dedica a ir de escándalo en escándalo y demuestra que es un joven que está preocupado por los problemas de la sociedad actual y que no duda en ayudar a alguien cuando este lo necesita.