El príncipe Harry y Cressida Bonas rompen tras dos años de relación

Mientras que los príncipes Guillermo y Kate celebran su tercer aniversario como marido y mujer, parece que al príncipe Harry no le va tan bien. Y es que tras dos años de relación, Harry y la que era su novia Cressida Bonas, han puesto punto y final a su historia de amor.

Mucho ha tenido que ver el acoso mediático que recibían ya que, a pesar de llevar su relación con total discreción, siempre han estado en boca de muchos. "Es imposible que una relación funcione si está en el punto de mira del público", afirma una fuente cercana a la pareja. Además,

A pesar de que los rumores apuntan a que ella no podía con la presión de los medios, según la revista People, una fuente ha asegurado que las cosas no iban bien entre ellos y que Harry “estaba empezando a encontrarla demasiado exigente y simplemente no estaba funcionando”.

Y es que según otra fuente, “Harry y Cressie se han dividido. Harry quiere sentar cabeza y casarse como su hermano. Pero ella es todavía joven y tenía enormes reservas acerca de casarse en la Familia Rea”.

Y entre tanto rumor… ¿Qué es lo que habrá pasado realmente entre ellos?