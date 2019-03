El príncipe Guillermo y Kate Middleton celebran su primer aniversario de bodas

Según un portavoz de Clarence House, los duques de Cambridge celebrarán “en privado” su primer aniversario, aunque esta semana acudirán a un estreno de un documental en Londres y el jueves a una recepción a soldados.

Durante este año la popularidad de la pareja ha ido en aumento convirtiéndose en los grandes protagonistas de la Familia Real. Aprovechando el tirón de la popularidad, Kate ha acompañando a la reina Isabel en los actos del Jubileo de Diamante, ha tenido su primer acto en solitario el día de San Patricio, y ha hecho su primer discurso en Ipswich aunque esto pasó a un segundo plano cuando se supo que el vestido elegido era un vestido de la marca Reiss propiedad de su madre.

Que la pareja sigue estando de moda, es obvio, por eso la casa Mattel ha creado una edición para coleccionistas por valor de 80 € de los duques de Cambridge a lo “Barbie y Ken” con sus respectivos trajes de boda, pasando a engrosar la lista de parejas famosas convertidos en muñecos como Elvis Presley y Priscilla en 1967 o recientemente a los personajes de “Crepúsculo” Robert Pattinson y Kirsten Stewart.

El famoso museo de Madame Tussauds tampoco ha quedado atrás y la pareja ya tiene su versión en cera. Kate lleva el vestido de Issa azul y el anillo de diamantes y zafiros del día de su compromiso, mientras que William un esmoquin de dos piezas con seis botones de Gieves & Hawkes.

Kate no lo ha tenido nada fácil para no ser eternamente comparada con la difunta Diana, cuya sombra es alargada. Como William no quería que su mujer pasara por lo mismo por lo que pasó su madre, se contrató como asistente personal a Rebecca Deacon, una figura clave de su nueva vida pública. Aunque tenía una buena base, la han sabido guiar para que se convierta en todo un activo para la monarquía.

¿Sigue existiendo la Katemania un año después? Podríamos decir que si, puesto que en sus apariciones en público siempre es observada con lupa y casi siempre suele acertar con lo que se pone, incluso hay un blog con toda la información detallada de toda la ropa y complementos que elige Kate en sus apariciones. Suele elegir diseñadores británicos como Issa, Temperley London o Sarah Burton, optando por cortes clásicos y sin arriesgar mucho con diseños modernos. En su contra, le sigue fallando el pelo que no sabe muy bien que hacer con él y el eyeliner de los ojos, que en muchas ocasiones es demasiado pronunciado.

Estos meses van a ser de mucha actividad para los Cambridge ya que van a estar presentes en los actos del Jubileo de Diamante de Isabel II, sobre todo a mediados de mayo donde todas las casas reales de Europa se reunirán en una cena en honor a la Soberana o en el mes de julio, donde recibirán junto a la reina y el príncipe Harry, la llama olímpica en las puertas del palacio de Buckingham.

Durante este año se han disparado rumores sobre un posible embarazo por la tradición existente de no esperar más de un año para tener un hijo. En algunos medios se ha llegado a afirmar que no pueden tener hijos y que tenían ganas de adoptar. Démosles tiempo, al fin y al cabo mientras que sigan cantando “God save the Queen” con tanto ímpetu y la reina siga teniendo esa salud de hierro, el heredero del heredero del heredero, puede esperar.