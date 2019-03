El príncipe Guillermo celebra su 30 cumpleaños en privado con Kate Middleton

Hace 30 años que el príncipe Guillermo llegó al mundo como el primer hijo del príncipe Carlos y Lady Di, en el Hospital de St. Mary, Paddington, al oeste de Londres. Ahora, William ha cumplido su primer año como marido de Kate Middleton, compitiendo en popularidad con su padre por el trono y recibiendo un regalo de cumpleaños muy especial de su madre: una grandiosa herencia que compartirá con su hermano Harry.

Sin grandes celebraciones, el príncipe lo celebrará en privado, en su casa del norte de Gales, donde trabaja como piloto de helicópteros de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea (RAF), según ha revelado el palacio de St.James, su residencia oficial. Seguramente que Kate le está preparando una cenita romántica para no sólo celebrar su treintena, sino para también recordar su primer aniversario de casados y quien sabe si su posible paternidad.

Amante del Aston Villa, del pastel de chocolate con galleta, admirador de Eva Longoria y Miranda Kerr, deportista, humilde, con conocimientos de Geografía, Biología e Historia del Arte y fanático del cine, los más cercanos al miembro de la realeza comentan la cicatriz al estilo ‘Harry Potter’ que se hizo cuando era sólo un niño con un palo de golf. No sólo cuentan esa anécdota, sus amigos se burlan de que en la casa de Kate y Guillermo hay diversos artilugios como tazas, cojines… con sus caras dibujadas, un regalo con el que no fallarán si aún no tienen nada comprado.

Aunque para regalo, la herencia que recibe hoy mismo de Diana de Gales. Antes de morir, la madre del heredero detalló en su testamento que los treinta sería la edad para recibirla. Una edad donde casado y como candidato a la Corona, celebrará con los suyos en la más estricta intimidad.