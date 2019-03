El Príncipe George de Inglaterra muestra sus excelentes modales en una cafetería de Norfolk

El príncipe George ya se había metido en el bolsillo a los británicos gracias a su desparpajo y simpatía. La imagen del pequeño junto a Barack Obama o asomado al coche de su hermana, Charlotte de Cambridge, permanecerá en nuestra memoria por bastante tiempo.

Ahora, el hijo de los duques de Cambridge ha mostrado sus excelentes modales en una cafetería cuando estaba de visita junto a sus padres en el Centro de Jardinería Fakenham en Norfolk. "Disculpe amable señora, podría tomar…", se dirigió a la camarera para pedirle un trozo de bizcocho. Los testigos de la tierna escena quedaron asombrados con las buenas maneras del nieto de la reina de Inglaterra.

Los Duques de Cambridge se encuentran en su casa de campo de Anmer Hall y aprovechan que su agenda no está tan apretada para mostrarse cercanos con los habitantes de la zona. Además, la pareja real ha confirmado que no asistirá a los Juegos de Olímpicos de Río así como ningún miembro de la Casa Real británica debido a que tienen que atender a otros compromisos, aunque la versión extraoficial es por temor a contraer el virus zika, motivo por el que muchos deportistas no participarán este año.