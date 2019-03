El príncipe Carlos y Camila y los Duques de Cambridge felicitan la Navidad con sus imágenes más emotivas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y las felicitaciones van llegando poco a poco a nuestros hogares. De igual manera que los reyes de España felicitaron las fiestas con una entrañable foto de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, desde Reino Unido también han querido mostrarnos su imagen más cercana.

El príncipe Carlos y Camila han demostrado lo felices y enamorados que están con una postal blanca con detalles en rojo y el mensaje "Wishing you a very Happy Christmas and New Year" ("Les deseamos una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo"). En la tarjeta se puede ver enmarcada una fotografía de ambos durante sus vacaciones en Escocia en actitud desenfadada, abrazados y sonriendo, sin duda una estampa muy acertada para transmitir el espíritu de estas fiestas.

Por su parte, el príncipe Guillermo y Kate Middleton han posado junto al sus hijos, el príncipe George y la princesa Charlotte, protagonizando una preciosa estampa en un jardín. La cuenta del Kesington Palace ha lanzado esta felicitación a través de las redes sociales, la cual ha acompañado con el siguiente mensaje: "Una nueva foto familiar. Feliz Navidad de parte del Duque y la Duquesa de Cambridge, el Príncipe George y la Princesa Charlotte. El Duque y la Duquesa aprecian enormemente los bonitos mensajes que han recibido sobre su familia este año y tienen muchas ganas de pasar sus primeras Navidades como familia de cuatro".