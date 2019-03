La princesa Letizia, traicionada por su primo que publicará un libro con sus secretos

Parece que la Familia Real española no levanta cabeza. No corren buenos tiempos para ellos y más después de que la infanta Cristina haya sido imputada en el caso Nóos.

Y, por si fuera poco, la periodista Paloma García-Pelayo ha anunciado en un programa de televisión que está a punto de salir a la luz un libro escrito por una persona muy cercana a la princesa Letizia en el que desvelará sus secretos más íntimos.

Según Vanitatis, esta persona es su primo hermano, David Rocasolano, que lanzará su obra el próximo lunes bajo el título de 'Adiós, Princesa'. Poco se concoce de lo que contará en el libro, pero lo que sí sabe es que él fue el abogado de Letizia durante años y fue el que llevó todo el proceso del divorcio de su prima con su primer marido. Además, participó en la redacción de las capitulaciones que se firmaron antes de la boda de los príncipes en 2004.

Sea como sea, seguro que el escrito no es del agrado de la princesa. No se conocen las razones por las que su primo se ha lanzado a escribir este libro pero fuentes cercanas aseguran que su relación se rompió hace años y que él no está contento con el trato que ha recibido su familia.

Si hace tan sólo unas semanas era su tía, Henar Ortiz, la que hacía unas polémicas declaraciones para Vanity Fair, ahora le ha tocado el turno al otro bando de la familia. ¡Menudo panorama!