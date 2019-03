La princesa Letizia 'recicla' sus modelitos más comentados

Son muchas las mujeres que cuando tienen un evento especial, tipo boda, bautizo o comunión, van buscando su modelito y hacen cálculos de cuánta utilidad le podrán dar después. ¿Cuántas veces has hecho este tipo de cábalas...?:"Si me lo pongo en esta boda me verán estos que también estuvieron en el bautizo de la hija de mi prima, donde lo estrené... ¡no puedo repetir!". Aunque algunas no lo quieran reconocer, esto es algo que muchísimas chicas han tenido en su cabeza.

Pues la Princesa Letizia nos acaba de dar una lección de cómo repetir vestido y pasar de lo quen digan o dejen de decir. Ha sido en su viaje oficial a Perú, junto a Don Felipe. Y es que la Princesa de Asturias ha repetido dos de sus looks más mediáticos.

En uno de sus primeros actos en Lima, Letizia se decantó por el ya famoso vestido fucsia de pliegues con el que recibió en su día a Carla Bruni y el presidente francés. Y para la cena de gala elegió el también comentado vestido rojo de Felipe Varela que lució en la Boda Real sueca.

Letizia genera muchísimas críticas por sus estilismo pero este acto de 'reciclado' merece una mención muy positiva para ella... estamos en crisis, ¿no? ¡Pues todos a reutilizar los modelitos!