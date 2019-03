La princesa Letizia se quita su anillo de compromiso

La polémica que rodea a la Familia Real española no deja de ir in crescendo. Ahora, un nuevo escándalo se une a la interminable lista que lleva ampliándose desde principio de año: Letizia ya no luce su anillo de compromiso.

La princesa no se había desprendido de éste desde que se comprometiera con el príncipe Felipe el pasado noviembre de 2003, momento en el cual le hizo entrega de esta preciosa joya de diamantes y oro blanco, valorada en unos 3.000 euros y que, al parecer, fue el duque de Palma el encargado de comprar en la joyería Suárez de Barcelona. Y he aquí el quit de la cuestión.

Al parecer y según cuentas los periodistas, Eduardo Inda y Esteban Urraiztieta, en su libro sobre Urdangarín, el marido de la infanta Cristina fue el aliado del príncipe para sorprender a su futura mujer y pagó tal especial símbolo con una tarjeta del Instituto Noos, sociedad con la que, supuestamente, Iñaki y su socio Diego Torres recaudaban fondos para posteriormente desviarlos a paraísos fiscales, sin dejar a Felipe que le pagara la joya, diciéndole que “corría por su cuenta”.

Un detalle que ahora se ve salpicado por la polémica tras la publicación del libro de Inda y Urraiztieta y motivo por el cual la princesa ha decidido dejar de llevarlo y sustituirlo por otro de Bvulgari, acompañado sólo y exclusivamente por su anillo de bodas.

De esta forma, Letizia ha demostrado estar totalmente en contra de las presuntas prácticas de su cuñado y ha querido alejarse de la polémica tomando esta radical decisión. Un gesto que ha sido alabado por muchos ya que demuestran que la princesa no quiere que la polémica le salpique ni lo más mínimo.