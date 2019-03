La princesa Leonor aparece irreconocible en su primera moneda

La princesa Leonor será el centro de atención el próximo 8 de septiembre, al momento de que pise por primera vez la tierra que lleva su título. Para conmemorar este momento la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ha emitido una nueva moneda en la que saldrá por primera vez la pequeña compartiendo el anverso de la moneda con su padre.

Desde que ha salido a la luz cómo se verá la moneda a partir del 22 de octubre, muchas personas han cuestionado que no hay un gran parecido entre el verdadero rostro de la princesa y el que está tallado en la moneda.

Pues parece que el perfil de la primogénita de los Reyes aparece con nariz afilada, barbilla pronunciada y con una frente ancha que no tiene. Lo único reconocible es el vestido que lleva, ya que recuerda al que lució en la ceremonia de imposición del Toisón de Oro.

Este episodio recuerda a la polémica que tuvo la muñeca de cera de la Princesa de Asturias en el 2014. Una réplica que no tuvo la recepción esperada y que fue muy comentada en las redes sociales. Incluso el Daily Mail opinó diciendo que "su boca congelada con una mueca, sus ojos azules de mirada fija no se asemejan nada a la hija de los Reyes de España. No tiene nada que ver con su rostro angelical".