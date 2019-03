La princesa Beatriz saca a subasta el 'maravilloso' tocado que lució en la Boda Real

Después de varias semanas de celebrarse la boda del año, la princesa Beatriz de Inglaterra, hija de Sarah Ferguson y Andrés de Inglaterra, ha querido decir adiós al tan criticado tocado con el que complementó su vestido color nude, de Valentino.

Y qué mejor manera de deshacerse de aquella 'cosa' que lució en la boda de Kate Middleton y el príncipe Guillermo, donándola para recaudar ayuda para los más desfavorecidos. La hija de Ferguson ayudará a UNICEF subastando a través de eBay ese tocado al más puro estilo barroco que tapaba la pelirroja melena de la joven.

Apesar de las incesantes críticas que Beatriz ha recibido, la princesa no ha perdido su sentido del humor: "He logrado miles de fans en todo el mundo y me siento muy orgullosa de haber causado controversia y debate", explica. Ahora sólo cabe esperar para conocer las cuantiosas cifras por las que el ‘original’ tocado será vendido.