Por primera vez un miembro de la casa real británica se declara abiertamente gay

Lord Ivar Mountbatten es el primer miembro de la casa real británica que se ha declarado abiertamente homosexual públicamente. Y lo ha hecho a través de una entrevista para el medio The Mail on Sunday donde además de salir del armario presenta a su pareja, James Coyle, de 54 años, director de un servicio de auxiliares de vuelo.

"Estoy mucho más feliz ahora, aunque todavía no acabo de estar cómodo públicamente con mi homosexualidad", comenta al periódico. "A lo largo de mi vida, mi problema no ha sido pertenecer a la familia real, sino la generación cerrada en la que nací". "Actualmente he decidido dar el paso porque la sociedad empieza a aceptar este colectivo", revela sobre porqué ha tomado la decisión de hablar sobre su condición sexual ahora.

Anteriormente Lord Ivar Mountbatten estuvo casado durante 17 años con Penelope 'Penny' Thompson de la que se divorció en el año 2011 y con la que tiene tres hijos: "Penny lo sabía antes de casarnos. Le dije que era bisexual, que sentía atracción por los dos. Fue comprensiva y siempre le estaré agradecido", dice sobre cómo se lo ha tomado su ex. "Mis hijas prefieren tener a otro hombre en casa en vez de a una madrasta", concluye.