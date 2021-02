La primera imagen del hijo de Eugenia de York y Jack Brooksbank

Eugenia de York y su consorte, Jack Brooksbank, forman una pareja que a pesar de diferenciarse del resto por su distinción real, no dudan en compartir su vida a través de las redes sociales, tal y como haría cualquier otro matrimonio de su edad. El pasado mes de septiembre la princesa Eugenia anunció a traves de su perfil de Instagram, lo feliz que le hacía poder compartir públicamente que ella y Brooksbank, estaban esperando su primer hijo.

Pues bien, el pasado día nueve de febrero la hija de los Duques de York daba por fin a luz a August Philip Hawke Brooksbank, que nacía en el mismo hospital que el hijo de los Duques de Sussex y su propia madre. El pequeño se convertía en el primer nieto de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés y en el noveno bisnieto de la reina Isabel II.

Algo más de una semana después de su nacimiento, los orgullosos papás nos han presentado a su hijo con unas tiernas imágenes, en las que aparecen sosteniendo a su bebé. En las instantáneas vemos cómo August Philip Hawk descansa ajeno a su condición real, envuelto en una mantita azul, bajo el cobijo de sus padres. El pequeño no puede abrir los ojitos, ya que apenas tiene diez días de vida y aún no es consciente de la enorme dicha que ha supuesto su llegada para la familia Windsor. Recordemos que este no ha sido un año fácil para la Familia Real Británica y es que han tenido que lidiar con las polémicas derivadas de la marcha del príncipe Harry y Megan Markle a Estados Unidos.

El nacimiento de este nuevo miembro real ha sido por tanto, un soplo de aire fresco para la familia. Además, las entrañables fotografías que la princesa Eugenia ha colgado en sus redes sociales contribuyen a mejorar la enturbiada imagen pública de la Casa Real Británica. Un dato destacable acerca de estas instantáneas es que fueron tomadas por la matrona que ayudó en el parto, a quien la nieta de Isabel II ha querido dirigirse especialmente con el siguiente mensaje: "Gracias a todos los fantásticos trabajadores esenciales, incluida la matrona que trajo al mundo a nuestro niño".

Este mensaje y el hecho de que las imágenes compartidas por el matrimonio real hayan sido tomadas por una sanitaria, proyecta sin duda una sensación de cercanía y accesibilidad, que buena falta le hace a la Corona Británica en estos momentos. Aunque August Philip Hawke Brooksbank realmente no heredará ningún título nobiliario, ni recibirá el tratamiento de Alteza Real, su nacimiento ha traído una enorme alegría a la Familia Real. A través de un comunicado oficial, Isabel II y el Duque de Edimburgo han expresado su enorme felicidad por la buena nueva.

