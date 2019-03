La primera entrevista en televisión de Froilán, el hijo de la infanta Elena

Froilán ha concedido su primera entrevista en televisión para hablar de la tauromaquia, su gran pasión, de los comentarios que han circulado por las redes sociales sobre la muerte de su amigo Víctor Barrio y de otro de sus amigos toreros, Gonzalo Caballero.

Lo hemos podido ver en el programa Espejo Público de Antena 3, presentado por Susanna Griso. "Cuando pasó yo estaba en Estados Unidos. Llamé a mi madre porque había una anécdota con él. Víctor se había encontrado con ella en un puesto de Cáritas y le dijo que si iba a los toros esa tarde, le iba a brindar uno", ha dicho el nieto del Rey emérito refiriéndose al momento en que se enteró de que Víctor había fallecido.

El hijo de la infanta Elena y de Jaime de Marichalar no ha dudado en dar su opinión acerca de los duros comentarios que lanzaron los antitaurinos con respecto a la muerte del diestro: "Me da pena, porque ante todo está el respeto a un ser humano y a una cultura española que siempre ha estado en pie. Me da pena", se lamentaba.

Sin embargo, Froilán no ha mencionado nada acerca de su vida sentimental, a pesar de estar felizmente enamorado de su novia, de quien ya desvelamos algunos detalles de su vida privada, y con quien no se ha presentado en público. También disfruta de la compañía de su amigo Gonzalo Caballero, quien compartió una imagen en Instagram con su hermana Victoria durante una corrida de toros. Ahora estará haciendo las maletas para volver a Estados Unidos, donde cursa sus estudios.