La muy comentada portada que el príncipe Harry y Meghan Markle protagonizan para la revista 'Time'

El príncipe Harry y Meghan Markle han vuelto al foco mediático protagonizando la portada de la revista estadounidense, 'Time'. Los Duques de Sussex se han colocado de nuevo en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo que hace la publicación semanal, por lo que han posado en su espectacular mansión en Santa Bárbara, California, donde han sido fotografiados por el artista Pari Dukovic.

Esta es la segunda reaparición de la pareja tras tener a su hija Lilibet Diana el pasado junio, de hecho, es la primera vez que se les ve juntos desde hace un tiempo. Casualmente la noticia se ha publicado el mismo día del 37 cumpleaños de Harry, esta no es la única coincidencia que se ha dado, Kate Middleton ha vuelto al trabajo el mismo día. Se rumorea que el hecho de lanzar la publicación el mismo día de la vuelta a la rutina de Kate, ha sido una estrategia para acaparar todas las miradas de los medios de comunicación.

El número de la revista no ha pasado desapercibido cuando se ha publicado, y es que se ha hecho trending topic en muy pocos minutos en el Reino Unido. Las imágenes del reportaje aparentan una unión entre los miembros del matrimonio pero han sido duramente criticadas por los usuarios de las redes sociales, destacando el uso excesivo de la herramienta Photoshop en las caras de los royals.

"En un mundo en el que todo el mundo tiene opinión sobre gente a la que no conoce, los duques de Sussex tienen compasión por la gente a la que no conocen. Ellos no opinan. Ellos siguen con su lucha", ha escrito José Andrés, el fundador de 'World Central Kitchen', en la revista. "Ponerse en acción no es la elección fácil para unos duques jóvenes que han sido bendecidos por nacimiento y talento, y quemados por la fama…. Sería mucho más seguro para ellos disfrutar de su buena fortuna y permanecer en silencio. Pero eso no es lo que hacen Harry y Meghan, ni quiénes son", añade.

