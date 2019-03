El piropo de Jack Brooksbank a Eugenia de York mientras caminaba hacia el altar

¡Cómo nos gustan las bodas, y más si se viven momentazos como estos! Este viernes 12 de octubre Eugenia de York y Jack Brooksbank se daban el 'sí, quiero' en la capilla de St. George ante cientos de invitados.

Una boda donde la novia ha brillado con luz propia con la magistral elección de su vestido de novia. Un look que le favorecía tanto que hasta su ya marido, Jack Brooksbank, no ha podido resistirse y le ha dedicado unas preciosas palabras a la novia durante la ceremonia.

Mientras Eugenia caminaba hacia el altar, tal y como relata la reportera especializada en realeza del Daily Mail, el flamante novio se ha mostrado de lo más emocionado e impresionado con la belleza de la novia, y es que hasta él mismo pensaba que se le rompía el corazón: "Oh, mi corazón ... oh, se me rompe el corazón. Estás perfecta".