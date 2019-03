Pippa Middleton rompe definitivamente con su novio, Alex Loudon

Que sí, que no, que ahora quizá… Parece que Pippa Middleton no tiene muy claro si estar junto a Alex Loudon o no. La chica más de moda en medio mundo… ¡vuelve a estar soltera, chicos!

La hermana de la duquesa de Cambridge ha roto por segunda o tercera vez, ya no sabemos cuántas van…, con el que era su novio. El ex jugador de criquet, de 31 años, y la joven de 27, han decidido poner fin a su historia de amor, y la pequeña de las Middleton se ha refugiado en su hermanísima.

Pippa habría pasado unos días junto a Kate y su cuñado, el príncipe Guillermo, en la finca de Balmoral para superar la ruptura. Tras una breve separación este verano, a las pocas semanas de la boda de Catalina y Guillermo, “ella y Alex han decidido separarse definitivamente. Apenas hablan”, comenta una fuente al diario The Sun.

Hace unas semanas que se les pudo ver de lo más romántico en la calle, besándose y haciéndose arrumacos, a la salida de una fiesta en el centro de Londres, pero parece que han existido razones entre ellos insalvables. Seguro que Pippa tarda muy poco en encontrar a otro galán, viendo la popularidad que ha ganado en los últimos meses…