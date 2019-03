A Pippa Middleton le podría salir caro su 'divertido' fin de semana en París

Tras aparecer en la boda de su hermana Kate con el príncipe Guillermo, Pippa Middleton se ha convertido en una de las mujeres más deseadas del mundo. Tanto es así, que pretendientes no le faltan y a ella ganas de conocer a su hombre ideal, tampoco. Por eso, la hermanísima ha pasado el fin de semana en París, no con uno, sino con tres hombres con los que se le veía la mar de a gusto. ¿Quién será el afortunado de conquistar su corazón?

Poco más de un año de amor es lo que vivieron Pippa y el ex jugador de criquet Alex Loudon. Aunque muchos hablaban de una posible boda, a finales del año pasado, justo en esa fecha, daba por finalizada la relación. Y es que, desde que se hiciera popular con su triunfal aparición en la boda de la duquesa de Cambridge, su vida dio un giro de 180 grados poniendo punto y final a su amor.

Desde entonces, se le ha relacionado con otros hombres. El último: Earl George Percy, un rico heredero inglés del que nada se ha vuelto a saber. Sin embargo, Pippa no para quieta y aprovecha al máximo los días en busca de un buen partido. ¡Y tiene para elegir!

Nada más y nada menos, que una cita con tres varones distintos es lo que ha tenido esta mujer. No pierde el tiempo para encontrar, cuanto antes, a su alma gemela ya que, según confesó a principios de año, cree estar destinada a fracasar en el amor. Muy coqueta ella y dejándose querer, se le ha podido ver de paseo y en coche, con distintos Don Juanes, los cuales no han llevado demasiado bien la presencia de los paparazzi.

De hecho, uno de ellos montó una escenita apuntando a los fotógrafos con una pistola semiautomática, según Us Weekly ¡Vamos! que la pequeña de los Middleeton no se ha aburrido para nada. Sin embargo la bromita les puede costar muy cara porque, según cuenta The Sun, "Cualquier persona involucrada en el uso ilegal de un arma de fuego en público es susceptible de detención e interrogatorio" y puede ser "castigado con hasta siete años de cárcel para todas las partes involucradas". Quizá, ninguno de estos maromos sea el 'Príncipe Azul' que tanto busca Pippa... ¿o sí?