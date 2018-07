Pippa Middleton y James Matthews ponen rumbo a su luna de miel de ensueño

Un destino no apto para todos los bolsillos

Pippa Middleton y James Mathews no han parado ni un minuto desde que se dieron el 'sí, quiero'. La pareja ha dado por comenzada su luna de miel según ha confirmado el diario The Sun este martes. Un destino no apto para todos los bolsillos ya que una noche en la isla elegida por el matrimonio asciende a unos 2.400 euros la noche.