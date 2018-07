Pippa Middleton no invitará a Meghan Markle a su boda para que no le robe protagonismo

EL ENLACE TENDRÁ LUGAR EL PRÓXIMO 20 DE MAYO

Pippa Middleton tiene claro que después de que Meghan Markle acaparara todos los flashes tras acompañar al príncipe Harry a la boda de un amigo íntimo en Jamaica, ella no piensa invitarla para que no le robe el protagonismo. De hecho, para que no se sienta desplazada, le ha puesto la excusa de que el motivo es porque sólo invitará a su enlace a parejas casadas. ¿Cómo le sentará al pelirrojo esta noticia?