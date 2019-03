Pippa Middleton estrena un nuevo, y millonario, novio

Una chica como Pippa Middleton no podía estar soltera mucho tiempo… Han sido los medios ingleses los que aseguran que la hermanísima de la duquesa de Cambridge volvería a estar ilusionada con un nuevo chico, aunque viejo amigo de la joven. Y no hablamos de un chico cualquiera, no. Al parecer, Pippa le ha echado el ojo a uno de esos que tienen la cartera repletita de billetes…

Según el periódico británico The Sun, Pippa disfruta de un romance con un rico heredero inglés, miembro de una de las familias más importantes de Gran Bretaña: Earl George Percy. George es hijo del duque de Northumberland y heredará el titulo a la muerte de su padre, Ralph.

Los jóvenes han sido vistos en numerosas ocasiones juntos, incluso en aquel viaje secreto de Pippa a nuestro país el pasado verano. Ambos compartieron estudios en en la Universidad de Edimburgo y se dice que por aquel entonces, lo suyo era mucho más que una amistad. Esta vez, la amistad podría haber dado paso a una bonita historia de amor.

Al parecer, Percy, que se embolsa al año unos 500.000 dólares, está completamente obsesionado con la cuñada del príncipe Guillermo y muy, muy enamorado de ella. “Pippa parecía un tiburón rodeando a su cebo. Hay personas que piensan que ella ha nacido para buscar a alguien así”, comentan algunas fuentes que tachan a la joven de interesada y ‘buscamillonarios’.

“Si Pippa acaba casándose con Earl Percy, Carole Middleton habrá hecho una gran inversión al decidir hace años enviar a sus dos hijas a estudiar a las escuelas más selectas de Inglaterra”, apuntan. ¿Es que las Middleton, con esa carita de niñas buenas, tenían ya planeado ser futuras señoras ricas?