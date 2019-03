Pippa, la hermanísima de Kate Middleton que hace temblar a la Corte Real

Pippa Middleton se hizo popular exactamente hace ahora un año, en el enlace de su hermana Kate con el príncipe Guillermo de Inglaterra. Podría decirse que llamó exageradamente la atención por su espectacular belleza, y aquel vestido blanco inmaculado con el que consiguió que miles de personas de todo el mundo calleran rendidos a sus pies. Pero no fue el único día, durante estos 12 meses, que Pippa ha sido también noticia. Sus romances, sus modelitos y alguna que otra polémica, también la han convertido en el centro de todas las miradas.

La misma corte real británica tiembla cada vez que la guapa hermana de Kate Middleton sale a la calle. Y no es de extrañar… Recientemente ha sido vista en París donde se ha visto en vuelta en un escándalo junto a varios chicos, ya que incluso uno de ellos apuntó con una pistola a un fotógrafo, según informó el diario británico ‘The Sun’. Pero al parecer, todo ha quedado finalmente en una 'anécdota' puesto que el arma era de juguete...

Pero no es el único caso. Sus salidas y juergas nocturnas han dado mucho de qué hablar por no ser precisamente un buen ejemplo a seguir. Causas por las que se dice que podría haber roto con su antiguo novio Alex Loudon, sustituído poco después por el multimillonario, Percy Earl. Pero el rumor que más veces se ha escuchado, ha sido el de que hubiera podido tener un 'affaire' con el príncipe Harry, que no parece haberse hecho nunca realidad.

Por otro lado, mejor encajadas están las críticas que la prensa británica hace sobre los modelos y vestuario de la ‘hermanísima’. Sus ‘outfits’ son todo un referente en moda a escala planetaria, al igual que su hermana. Aunque Pippa se decanta, eso sí, por modelos un poco más llamativos y sexys que los de la Duquesa de Cambridge.

Dos hermanas que son muy parecidas a nivel físico, pero que nada tienen que ver en lo que a su vida pública se refiere... ¿Seguirá Pippa ocupando las portadas más internacionales? Sólo el tiempo lo dirá...