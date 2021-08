El peculiar homenaje de Carla Vigo a Menchu Álvarez del Valle, la abuela de la reina Letizia

Cada persona lleva el proceso de duelo a su manera. Menchu Álvarez del Valle era muy querida en su familia, y mantenía una excelente relación con sus bisnietas, por lo que la noticia de su fallecimiento ha supuesto un duro golpe para todos. Ahora, Carla Vigo ha anunciado que canalizará todo su dolor en un proyecto musical con el que le rendirá homenaje.

Aunque la sobrina de la reina ha recibido numerosas muestras de cariño a través de sus redes sociales, está siendo un momento muy duro para ella, quien tenía un vínculo muy especial con Menchu. Por eso, Carla Vigo anunció que estaba componiendo una canción en su honor, en el que expresaría a través de la música, todo lo que su bisabuela significa para ella. Todavía no se sabe nada acerca del ritmo o la letra de la canción, pero seguramente la actriz se esforzará para terminarla lo antes posible. Sus amigos la animan para que aproveche todo su talento musical y la canción se materialice.

Dónde no se ha despedido de ella es a través de sus redes sociales, aunque sí ha agradecido todos los mensajes de apoyo que ha estado recibiendo estos días. Menchu fue despedida en total intimidad, en un funeral sobrio, sin flores, tal y como pidió la matriarca antes de morir. Tampoco contó con la presencia de su nieta, la reina Letizia, que optó por no acudir para no desviar la atención. Ausencia con la que Carla se ha mostrado muy comprensiva.

Su gran apoyo en estos momentos

Carla Vigo está pasando por este duelo en compañía de su mejor amiga, Amor Romeira, quien no se separa de su lado, y por supuesto de su novio. Álvaro, (hasta el momento es todo lo que sabemos de él) está siendo su consuelo en los peores momentos. De hecho, la sobrina de la reina publicaba una foto en su Instagram en la que aparecían besándose apasionadamente, en la que le dedicaba estas palabras: "No se qué sería de mi sin ti en estos momentos, te amo".

...

Seguro que te interesa...

El accidente por el que Carla Vigo ha terminado con un esguince de tobillo