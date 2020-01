El príncipe Harry y Meghan Markle están viviendo unas semanas muy intensas situándose en todas las portadas nacionales e internacionales. Ahora, los duques de Sussex se encuentran nuevamente en el foco de los medios por emprender medidas legales contra los paparazzis debido a la persecución mediática a la que ha sido sometido el matrimonio después de que ambos se reuniesen en Canadá.

Y no todo queda ahí… Hace unas semanas saltó la noticia de que Thomas Markle será el testigo clave del diario británico The Mail on Sunday en el juicio contra su hija. Y es que la duquesa de Sussex ha demandando al medio por publicar la carta que le escribió a su padre, por su ausencia a su Boda Real en mayo de 2018 con el príncipe Harry.

Ahora el padre de Meghan vuelve a arremeter contra el matrimonio, y pide una compensación económica por "haber ensuciado su nombre", y así lo revelaba Thomas a los medios: "Ya no me importa lo que piensen. Llegados a este punto, me lo deben. La familia real me lo debe, Harry me lo debe, y Meghan también. Deberían recompensarme por lo que he soportado. Mi hija siempre me decía que se ocuparía de mí cuando fuera un anciano. Pues ya lo soy, ha llegado el momento de ocuparse de papá".

