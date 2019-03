La orquesta del Teatro Real interpreta el cumpleaños feliz a la Reina Letizia

El Teatro Real abría sus puertas para inaugurar la temporada de ópera con la obra ‘Otello’, de Giuseppe Verdi, acto que se encontraba en la agenda oficial de Felipe VI y Doña Letizia. Agarrados del brazo y sonrientes llegaron al coliseo de la capital para presidir el acto donde la reina fue felicitada por su 44 cumpleaños. Cuando se sentaron en el palco de honor, los asistentes no dudaron en recibirlos con una fuerte ovación e incluso se pudo escuchar algún "¡viva los reyes!".

Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Eugenia Silva, Elena Cué, Eugenia Martínez de Irujo, Carlos Falcó y su novia, Esther Doña e incluso David Bisbal junto a Rosanna Zanetti también quisieron escuchar al conjunto musical. Aguirre no dudó en felicitar a la mujer de Felipe VI e incluso afirmó, antes de comenzar la función, que habían intercambiado algunas palabras: "Yo ya he felicitado a la Reina. Le he dicho que los 44 fue una edad muy buena para mí porque fue cuando me nombraron ministra y que al ser un número capicúa le traerá muy buena suerte. Espero que los disfrute".

David Bisbal y Rosanna Zanetti asistieron al Teatro Real | Gtres

La gran sorpresa la protagonizó la propia orquesta que en el intermedio le dedicó un 'Cumpleaños Feliz' a Doña Letizia. El público no dudó en ponerse en pie mientras que la reina, ataviada con un atrevido vestido de Felipe Varela, agradeció el bonito gesto. Este domingo, los reyes pondrán rumbo a Nueva York, que supone el primer viaje oficial que hacen juntos desde hace seis meses. Un vez allí, Felipe VI y Doña Letizia acudirán a la Asamblea General de la ONU para escuchar una reunión de alto nivel sobre refugiados.