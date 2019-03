Las normas a seguir en la boda de Kate y Guillermo

Los futuros Reyes de Inglaterra, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton, están a punto de darse el "sí, quiero" en la Abadía de Westminster.

Está previsto que acudan más de 600 invitados, entre los que se encontrarán miembros de la realeza, amigos y familiares. Por ello, han decidido mandar unas normas que deben cumplir todos los invitados para que no haya ningún problema y que todo salga perfecto.

En la larga lista de normas protocolarias, no sólo hacen alusión al vestuario de los asistentes y a la puntualidad, sino también al trato que deberán tener con la Reina Isabel II. Piden expresamente no mostrarse afectuosos ni cariñosos, sino que cuanto más distante mejor. Veremos a ver qué pasa cuando pasen al banquete con unas copitas de más.

Pero la que más nos ha sorprendido es que prohíben los teléfonos. Los invitados no podrán acceder a la Abadía de Westminster con sus móviles. Al parecer, no quieren que los asistentes comenten su estado en facebook no en twitter o cuelguen una imagen del sí quiero. La exclusiva es el secreto mejor guardado no pueden arriesgarse a que ningún invitado la reviente.