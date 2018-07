Una niña de seis años le pide matrimonio al príncipe Harry

¡Qué conquistador! El príncipe Harry desata la pasión allá por donde va, pues después de crear un gran revuelo con un supuesto affaire con la hija del bajista de Bruce Springsteen o de dejarnos a todos a cuadros con su beso con Ellie Goulding en el Audi Polo Challenge, ha vuelto a levantar pasiones con una nueva pretendiente.

"Quiero casarme contigo. Quiero ser una princesa", le dijo una niña de seis años llamada Lottie el pasado 21 de junio en un evento deportivo celebrado en Stockport, en Inglaterra. Pues sí, el hijo de Lady Di recibió esta adorable propuesta de matrimonio inesperadamente, una pedida que tuvo que rechazar y se las ingenió para hacerlo con mucho tacto.

"Tú no quieres eso, hay una diferencia de edad muy grande. Has estado leyendo muchos libros", le contestó a la pequeña. Esta no es la primera vez que el príncipe Harry recibe una propuesta como esta, pues en 2015 en Australia una joven se plantó delante de él con una corona y le dijo: "Cásate conmigo, príncipe Harry. Es tú última oportunidad". Una proposición que él también rechazó diciéndole que tenía que "pensarlo bien". ¿Cuándo llegará la verdadera?