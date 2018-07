La muy criticada imagen de la reina Letizia

La reina Letizia ha revolucionado a los usuarios de las redes sociales con una imagen que ha dado mucho de qué hablar. Letizia ha sido fotografiada de buena mañana llevando a sus hijas, Leonor y Sofía, al colegio con un aspecto bastante desarreglado, pero lo que verdaderamente ha llamado la atención ha sido su cara.

La Reina, sin maquillar y sin peinar, ha sido objeto de miles de especulaciones en las redes ya que, después de ver la imagen, muchos de los usuarios han empezado a hablar sobre si la reina habría pasado antes por su médico estético. Algunos de estos comentarios aseguran que Letizia sigue inyectándose bótox y ácido hialurónico y otros la comparan con Caitlyn Jenner: "Pues yo estoy muy orgullosa de ser española porque somos el único país que tiene como reina consorte a Caitlyn Jenner", decían en twitter.

Al comentar esta imagen con un médico especializado en estética ha asegurado que es poco probable que la reina se pinchara recientemente: "Esta foto no me parece significativa, ya tiene una media sonrisa y la foto está de lado. No creo que se haya pinchado recientemente porque eso se suele hacer antes del verano y de Navidad", decía para LOC. Aunque también ha confesado que sí se ha hecho algún que otro retoquito: "Está claro, sin embargo, que se pincha a menudo y que se ha operado la nariz y la barbilla".