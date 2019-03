El móvil de Kate Middleton fue hackeado 155 veces y el del príncipe Guillermo 35 en un año

La intercepción de las comunicaciones privadas de la Familia Real Británica por parte del diario ‘News of The World’ llevó a juicio en 2006 a Clive Goodman, corresponsal de esta publicación, y a Glen Mulcaire, detective privado contratado por el periódico por más de 100.000 euros al año.

En su día ambos cumplieron su condena, cuatro y seis meses respectivamente, pero hasta ahora no se conocía el número de veces que se pincharon los teléfonos de los príncipes Guillermo y Harry, así como el de la entonces novia de Guillermo, Kate Middleton.

Goodman ha confesado que él mismo pinchó sus teléfonos un total de 35 veces a Guillermo y de 155 veces a ella, entre diciembre de 2005 y mediados de 2006. Hasta ahora se pensaba que era el detective contratado el que efectuaba los pinchazos pero nada de eso, también lo hacía Goodman.

El testimonio de Goodman se ha producido una vez conseguidas las garantías de la fiscalía de que no será juzgado de nuevo por acceder ilegalmente a los buzones de voz. “No estoy nada orgulloso de lo que hice. No quiere que nadie piense que no me avergüenzo de ello”, ha declarado.