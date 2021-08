El misterioso bautizo de Lilibeth Diana, la hija de Meghan Markle y el príncipe Harry

El pasado 6 de junio, Meghan Markle y el príncipe Harry se convertían en padres por segunda vez, con el nacimiento de su hija, Lilibet Diana, que llegó al mundo en un momento de crispación familiar. Por el momento, la pequeña aún no ha sido presentada a la Familia Real personalmente, y parece ser que en el bautismo tampoco se dará la ocasión.

Desde que los duques de Sussex tomaron la decisión de renunciar a sus deberes con la corona y alejarse del foco mediático, han llevado su vida con total discreción. A pesar de que muchos estaban seguros de que esta ceremonia sería la excepción, todo apunta a que el bautizo de la bisnieta de la reina de Inglaterra será muy diferente al de su hermano Archie.

El Daily Mail se atrevía a afirmar que según sus fuentes, Lilibet recibiría su primer sacramento en Windsor, en presencia de la Reina Isabel II, pero ahora las cosas no están tan claras. Por parte de los duques de Sussex no se sabe nada, y este silencio solo hace reafirmar lo que el experto en realeza Richard Fitzwilliams ha comentado a The Express, que lo más probable es que la ceremonia se celebre en Estados Unidos, de una forma muy íntima, y que tan solo conoceremos algunos de los detalles a través del círculo cercano de Harry y Meghan.

Esta decisión, estaría en consonancia con la absoluta discreción con la que han abordado todos los aspectos de su vida desde que se mudaron a California. Los duques de Sussex querrían evitar así la atención mediática que recibió el bautismo de su primer hijo, al que recordemos que Isabel II no acudió, por tener que asistir a otros compromisos.

No es el único bautizo que está en el aire

El primer hijo de Eugenia de York y Jack Brooksbank debería de haber sido bautizado el pasado 10 de julio en la capilla real de Todos los Santos, en Windsor, con un número reducido de invitados debido a la pandemia. Sin embargo, uno de los invitados ha tenido que guardar cuarentena por contacto estrecho con un positivo, lo que ha obligado a posponer la ceremonia. Un mes después de la noticia, aun no se ha anunciado nueva fecha.

...

Seguro que te interesa...

Esta es la persona que ha conseguido que Meghan Markle y Kate Middleton se reconcilien